خبير عسكري: سعر طائرة واحدة F16 يشتري 15 من نظيرتها الـ درون

كشف اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والإستراتيجى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، خطورة الطائرة الدرون، قائلا إن أكبر تحدى خلال عام 2020، هو كيفية إسقاط الطائرة الدرون.



وتابع اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية،:"هذه الطائرة تتسبب فى قلق لكل دول العالم،لافتا إلى أنه بإمكان الإرهابيين إستخدامها".



ونوه اللواء سمير فرج إلى أن الطائرة الدرون موفرة وغير مكلفة فى إستخدام الوقود ، موضحا:"سعر طائرة واحد F16 يساوى سعر 15 طائرة درون".