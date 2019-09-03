شاهد.. الولادة الأولى لـ باندا عملاقة في ألمانيا

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️🐼🍼🐼❤️

#babypandasberlin #pandasberlin #ZooBerlin pic.twitter.com/SKQvxMxO4z — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) 2 September 2019

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو مذهل، كانت قد نشرته حديقة حيوانات برلين، ويرصد ولادة أول صغيرين للباندا العملاقة منج منج في ألمانيا.وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بمجرد ولادة صغيرها الأول وضعته منج منج على بطنها، وبعد أقل من ساعة تقريبًا ولدت الصغير الثاني.وظهر على منج منج إهتمامها الشديد بالتوأمين الصغيرين، والغريب أنهما باللون الوردى، حيث لا يشبهان الأبوين بفرائهما الأبيض والأسود تمامًا.يذكر أن وزن الصغيرين يبلغ 186 و136 جرامًا، بينما لم يحدد جنسهما بعد.