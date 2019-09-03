ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. الولادة الأولى لـ باندا عملاقة في ألمانيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:53 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو مذهل، كانت قد نشرته حديقة حيوانات برلين، ويرصد ولادة أول صغيرين للباندا العملاقة منج منج في ألمانيا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بمجرد ولادة صغيرها الأول وضعته منج منج على بطنها، وبعد أقل من ساعة تقريبًا ولدت الصغير الثاني.

وظهر على منج منج إهتمامها الشديد بالتوأمين الصغيرين، والغريب أنهما باللون الوردى، حيث لا يشبهان الأبوين بفرائهما الأبيض والأسود تمامًا.

يذكر أن وزن الصغيرين يبلغ 186 و136 جرامًا، بينما لم يحدد جنسهما بعد.



شاهد.. الولادة الأولى لـ باندا عملاقة في ألمانيا
شاهد.. الولادة الأولى لـ باندا عملاقة في ألمانيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقبال أسطوري لـ سيلين ديون في لندن.. فيديو

ظهور جديد لـ كاميلا كابيلو وشون ميندز.. والجمهور ينتظر تأكيد شائعة ارتباطهما

فستان شفاف.. هنا شيحا تبهر جمهورها بإطلالة مثيرة

بعد 9 سنوات.. آشلي جراهام تعلن عن حملها من جاستن

سنعمل معا في ماكو .. منة فضالي ونيكولا معوض في أحدث ظهور .. شاهد

ترشيحاتنا

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين حول سعر السلع الأساسية بعد إلغاء الدولار الجمركي

أحمد موسى يكشف مفاجأة جديدة عن الجماعة الإرهابية

طارق يحيى يفجر مفاجأة حول المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي

فى عيد ميلادها.. سلمى حايك تكشف عن تفاصيل مثيرة حول تعرضها للتحرش

شوبير يكشف سر تعثر صفقة رحيل أزارو عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان