وصلة غزل من جمهور نرمين ماهر بعد نشر صورة مثيرة لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " Goog night ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :قلبى - احلى نرمين فى الدنيا - قمر - ايه الجمال دهيذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.