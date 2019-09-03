ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة غزل من جمهور نرمين ماهر بعد نشر صورة مثيرة لها.. شاهد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
نرمين ماهر
نرمين ماهر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".


وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " Goog night ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :


قلبى - احلى نرمين فى الدنيا - قمر - ايه الجمال ده


يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.
View this post on Instagram

Good night 😴

A post shared by Neermin Maher (@neermin.maher) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على موتوسيكل وبـ بنطلون مقطوع أحدث إطلالة لـ نرمين ماهر

بـ كت وهوت شورت.. نرمين ماهر في أبهى إطلالاتها

أفتقدكم جميع.. أحدث إطلالة لـ نرمين ماهر.. شاهد

نرمين ماهر تخطف قلوب متابعيها بالأبيض..شاهد

بـ إطلالة جذابة .. نرمين ماهر في أحدث ظهور لها بـ باريس

بـ اطلالة مثيرة.. شاهد نرمين ماهر في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ريهام سعيد لـ وسيم يوسف: من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي.. شاهد

اتحاد الكرة يحدد رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. تفاصيل

لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يصل نهائى كأس مصر ويضع الزمالك في مأزق

الإفتاء تحدد ما يجب على المرأة التنازل عنه في حالة الخلع

قيعي صغير.. 5 تحديات نجح فيها أمير توفيق مع النادي الأهلي

معجزة طبية.. سيدة تضع طفلة بعد 117 يوما من إصابتها بسكتة دماغية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان