وصلة غزل من جمهور نرمين ماهر بعد نشر صورة مثيرة لها.. شاهد

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".
وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " Goog night ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :
قلبى - احلى نرمين فى الدنيا - قمر - ايه الجمال ده
يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.
وعلقت نرمين ماهر على الصورة قائلة: " Goog night ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :
قلبى - احلى نرمين فى الدنيا - قمر - ايه الجمال ده
يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.