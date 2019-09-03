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محافظات

محافظ السويس يشهد احتفالية العام الهجري الجديد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
محافظ السويس يشهد
محافظ السويس يشهد احتفالية العام الهجري الجديد
حسن غنيمة
شهد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس مساء أمس الاثنين، احتفالية السويس بالعام الهجري الجديد بمسجد بدر ببورتوفيق بحي السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحضر الاحتفال الذي أقامته مديرية أوقاف السويس عددا من القيادات الأمنية وعلى رأسهم اللواء محمد جاد مدير الأمن والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد رمزي عطية نائبًا عن القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس واللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير أمن السويس وقيادات مديرية الأوقاف ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات والقيادات الشعبية والجمعيات الأهلية وممثلي الشركات ولفيف من أبناء السويس.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمود محمد الصاحي.

وتحدث الشيخ محمد عجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الي المدينة والصعوبات التي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم حتى وصل الى المدينة المنورة والدروس المستفادة من الهجرة التي يجب تطبيقها في حياتنا اليومية.

وقدم الاحتفالية الشيخ مصطفى حامد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف شارحا ماذا تعلمنا في الهجرة في حياتنا العملية مثل التخطيط والتنظيم واختيارالصديق قبل الطريق والعديد من الدروس التي نستخدمها في حياتنا، ودعا في النهاية الى استقرار وأمن وآمان مصرنا الحبيبة، وأدى محافظ السويس والقيادات صلاة المغرب وسط أهالي السويس.

وتبادل صقر التهاني مع الأهالي وجميع القيادات بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا للجميع من أبناء السويس الخير والسعادة.

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