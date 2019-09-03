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رياضة

الإيطالي ماتيو بيرتيني يتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهل الايطالى ماتيو بيرتينى لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ، عقب فوزه على الروسي اندريه روبليف ب ٣ مجموعات بواقع 6-1 و6-4 و7-6.

ويواجه ماتيو فى الدور المقبل الفائز من مباراة الفرنسي جايل مونفيس والإسباني بابلو اندوخار.

وصعد لنفس الدور الأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان على حساب الألماني الكسندر زفيريف ب٣ مجموعات مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-2 و6-4 و6-3.

وينتظر اللاعب الأرجنتيني الفائز من مواجهة الأسباني رافاييل نادال والكرواتي مارين شيليتش لمواجهته فى الدور المقبل.

وفى منافسات السيدات ، عبرت البليجيكية اليسى ميرتنز لربع نهائى البطولة عقب الفوز على الأمريكية كريستي أهن بمجموعتين بواقع 6-1 و 6-1.

وتواجه ميرتنز فى الدور المقبل الفائزة من مباراة الأمريكية تايلور تاونسيند والكندية بيانكا فانيسا اندريسكو.

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