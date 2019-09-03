نائب وزير الخارجية اليمني يبحث مع دبلوماسي ألماني مستجدات عملية السلام

بحث نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن، يان كراوسر، مستجدات عملية السلام في اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن نائب وزير الخارجية اليمني استعرض خلال اللقاء، الأوضاع في اليمن بما فيها التمرد المسلح للمجلس الانتقالي وتبعات استهداف الجيش اليمني في عدن وابين أثناء قيامه بواجبه في الحفاظ على أمن واستقرار وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.



وأوضح نائب الوزير اليمني أن الحكومة مستمرة في دعم الجهود الأممية الرامية إلى تنفيذ اتفاق الحديدة..لافتًا إلى أن الفريق الحكومي سيشارك في الاجتماع القادم للجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على مليشيا الحوثي من اجل البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية مرهون بتنفيذ ما ورد في الاتفاق حول السلطة المحلية بشقيها الأمني والإداري".



وأضاف أن الحكومة اليمنية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات من اجل إنهاء التمرد المسلح وأيضا رصد كافة الانتهاكات التي يقوم بها المجلس الانتقالي ضد المدنيين في عدن وابين.



من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية، موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانب حكومته الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.