فريق طبي ينقذ سيدة حامل من الموت في الأقصر

أجرى الفريق الطبى بمستشفى القرنة المركزى غرب الاقصر عملية نادرة أنقذوا خلالها سيدة حامل في الأسبوع الـ 37، وتبلغ من العمر 30 عامًا، كانت تعانى من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين.



وأسرع الفريق الطبى بقيادة الدكتور علاء عبده حسنين أخصائي نساء وتوليد، و الدكتور محمود عبد الرازق مساعد، و الدكتورأحمد حماده أخصائي تخدير ومسئول فني المعمل بالمستشفى، في توفير فصائل الدم المطلوبة.



وأوضح مدير مستشفي القرنة أن السيدة كانت تعانى من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين، لتحويل البطن في أثناء وجودها في احدي العيادات الخارجية وتم استقبال الحالة فورًا بطوارئ المستشفي وعمل اللازم لها والسيطرة علي النزيف الداخلي، مع الحفاظ علي رحم السيدة.



واوضح أن الحالة العامة للسيدة تعتبر مستقرة، وهي الآن فى قسم العناية المركزة بالمستشفي.