ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي ينقذ سيدة حامل من الموت في الأقصر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
صدى البلد
شمس يونس
أجرى الفريق الطبى بمستشفى القرنة المركزى غرب الاقصر عملية نادرة أنقذوا خلالها سيدة حامل في الأسبوع الـ 37، وتبلغ من العمر 30 عامًا، كانت تعانى من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين.

وأسرع الفريق الطبى بقيادة الدكتور علاء عبده حسنين أخصائي نساء وتوليد، و الدكتور محمود عبد الرازق مساعد، و الدكتورأحمد حماده أخصائي تخدير ومسئول فني المعمل بالمستشفى، في توفير فصائل الدم المطلوبة. 

وأوضح مدير مستشفي القرنة أن السيدة كانت تعانى من نزيف شديد بسبب انفجار الرحم وخروج الجنين، لتحويل البطن في أثناء وجودها في احدي العيادات الخارجية وتم استقبال الحالة فورًا بطوارئ المستشفي وعمل اللازم لها والسيطرة علي النزيف الداخلي، مع الحفاظ علي رحم السيدة.

واوضح أن الحالة العامة للسيدة تعتبر مستقرة، وهي الآن فى قسم العناية المركزة بالمستشفي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاتهامهم بالإهمال.. إحالة 10 من طاقم مستشفى بلبيس بينهم طبيب نساء لـ محاكمة عاجلة

نزيف الحمل هل يشكل خطرا على صحة الجنين.. فيديو

ترشيحاتنا

هدية غير متوقعة من رجل أعمال سعودي شهير لـ بطل حريق جدة الأخير.. فيديو

سيد عبد الحفيظ: فايلر شاهد مباريات لـ الأهلي ويعرف اللاعبين.. فيديو

اخبار الفن.. رانيا يوسف بالنقاب.. ورقصة نيرمين الفقى فى حفل عمرو دياب.. وأول ظهور لـ فجر السعيد.. حقيقة اعتزال صوفينار

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

حارس بيراميدز يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ومنافسة الشناوي.. فيديو

مسن يناشد وزارة التضامن إعادة معاشه: ماليش عائل

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

الطبيب النفسي لـ أصالة يكشف عن أسرارها.. والأخيرة ترد

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

ماتت وهي تغني على المسرح.. فيديو يوثق لحظة وفاة المغنية الإسبانية جوانا ساينز

كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

اخبار الفن.. الطبيب النفسي لـ أصالة يصدمها بكلمات مفاجأة.. حقيقة هروب صوفينار.. وفاة مغنية على المسرح

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان