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رياضة

حارس بيراميدز يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ومنافسة الشناوي.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:40 ص
المهدي سليمان
المهدي سليمان
محمد رشاد
تحدث المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز، عن تأهل فريقه لنهائي كأس مصر لمواجهة نادي الزمالك.

وقال المهدي سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "المباراة كانت صعبة جدًا بس قدرنا نكسب في الآخر، لاعبو الفريق مرهقين بسبب مباراة الكونفدرالية وبعدها بأيام خضنا مباراة حرس الحدود".

وأوضح المهدي سليمان: "مباراة الزمالك ستكون قوية، فهي أمام فريق كبير، سنحاول حسمها والفوز بالكأس".

وواصل المهدي سليمان تصريحاته: "طموحنا من البداية منذ تأسيس الفريق هو المنافسة على البطولات".

وعن المنافسة في حراسة المرمى ببيراميدز، قال المهدي سليمان: "الجميع يلعب لصالح الفريق، اللي يلعب ويكون كويس هيكون ده لصالح الفريق".

واختتم المهدي سليمان تصريحاته للبرنامج: "شيء كويس ان الفريق يكون عنده 3 حراس على مستوى عالي".

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