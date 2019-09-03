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رياضة

تامر عبد الحميد: عماد السيد تحول إلى مايكل نوير أمام الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:14 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد رشاد
قال تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك ، إن عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري كان يشبه مايكل نوير حارس منتخب المانيا فى ادائه أمام نادي الزمالك فى نصف نهائي كاس مصر.

واضاف تامر عبد الحميد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "عماد السيد كان مميزا للغاية في مباراة نصف النهائي، اتحول إلى مايكل نوير امام الزمالك بمباراة نصف نهائي كأس مصر".

واردف تامر عبد الحميد : الاتحاد السكندري يجب أن ينافس على المربع الذهبي الموسم المقبل، فهو يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط.

وتطرق تامر عبد الحميد إلى الحديث عن محمد ابراهيم نجم الزمالك المنضم حديثا إلى فريق مصر المقاصة، قائلا: كانت عليه ضغوط كبيرة جدا في الزمالك، وكانت هناك انقسامات بين الجمهور بين داعم ورافض.

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