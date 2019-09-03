تامر عبد الحميد: حسام البدري الأنسب لتدريب منتخب مصر.. فيديو

أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن حسام البدري هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم فى الوقت الحالي .
وقال تامر عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواصفاته تناسب اختيارات الاتحاد، فهو محلي ولديه خبرات دولية وقوة شخصية سواء على المستوى القاري كمحترفين أو المحلي".
وأكمل تامر عبد الحميد،: "كما أنه يملك كاريزما ويقدر على توصيل أفكاره، ويعرف طريق الانتصارات جيدا، كما أنه يملك ظهير إعلامي وشعبي".
وقال تامر عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواصفاته تناسب اختيارات الاتحاد، فهو محلي ولديه خبرات دولية وقوة شخصية سواء على المستوى القاري كمحترفين أو المحلي".
وأكمل تامر عبد الحميد،: "كما أنه يملك كاريزما ويقدر على توصيل أفكاره، ويعرف طريق الانتصارات جيدا، كما أنه يملك ظهير إعلامي وشعبي".