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رياضة

تامر عبد الحميد: حسام البدري الأنسب لتدريب منتخب مصر.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
حسام البدري
حسام البدري
محمد رشاد
أكد تامر عبد الحميد، الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، أن حسام البدري هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم فى الوقت الحالي .

وقال تامر عبد الحميد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مواصفاته تناسب اختيارات الاتحاد، فهو محلي ولديه خبرات دولية وقوة شخصية سواء على المستوى القاري كمحترفين أو المحلي".

وأكمل تامر عبد الحميد،: "كما أنه يملك كاريزما ويقدر على توصيل أفكاره، ويعرف طريق الانتصارات جيدا، كما أنه يملك ظهير إعلامي وشعبي".

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