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رياضة

نادي المنيا يضم مهاجم الداخلية السابق

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
عبدالعزيز الشاعر
عبدالعزيز الشاعر
مالك خالد
نجح نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، في التعاقد مع اللاعب عبدالعزيز الشاعر مهاجم فريق الداخلية السابق، لدعم هجوم الفريق بالممتاز ب.

ونجحت جهود الجهاز الفنى للمنيا في إقناع عبدالعزيز الشاعر لاعب بالممتاز ب، وخصل الفريق على توقيع اللاعب لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في ظل عدم ارتباطه بأي فريق خلال تلك الفترة.

وجاء التعاقد مع اللاعب زيزو بناء على مطالب الجهاز الفنى يضم مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ زيزو من العمر ٣٣ عاما ، ولعب من قبل لأندية سموحه وحرس الحدود والداخلية ، قبل أن يستقطبه المنيا لدعم صفوفه بالممتاز ب.

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