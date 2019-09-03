أخبار التوك شو.. أحمد موسى: صدى البلد القناة الوحيدة الملتزمة بقرارات الأعلى للإعلام.. رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة عن الأسعار في الفترة المقبلة

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.
صابون سائل بدلا من البلازما.. احترس من الدم المسمم بالأسواق
قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن التصديق على قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية سيساعد في مكافحة الادوية المغشوشة والحد منها، كما سيكون له انعكاس كبير على سوق الدواء في مصر ودخوله المنافسة العالمية.
وأكد حافظ خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء يجب أن يشمل التكويد العالمي لسياسات الدواء لمواكبة العالم.
أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين حول سعر السلع الأساسية بعد إلغاء الدولار الجمركي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل السلع المستوردة سوف تحاسب في الجمارك على حسب سعر الدولار اليوم، موضحا أن السلع الاستراتيجية الأساسية لن تتأثر مطلقا.
وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الدولة المصرية لها مخزونها من هذه السلع لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن البعض يتساءل عن أسعار السيارات خاصة غير الأوروبية خلال الفترة القادمة.
اشتروا دهب.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن الأسعار في الفترة المقبلة
ال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب وذلك بسبب الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضاف وصفي أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه من المؤكد أن ترتفع أسعار الذهب مجددا في الفترة المقبلة خاصة في ظل اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ونصح وصفي أمين رئيس شعبة الذهب المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية وعدم بيعه.
الصيف خلص.. الأرصاد تكشف علاقة إعصار دوريان بـ حالة الطقس في مصر
أكد أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا علاقة بين ما يحدث في أمريكا وتعرضها إلى إعصار دوريان، وحالة الطقس في مصر.
وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن السيول في مصر سيول خريف وليست سيولا شتوية .
وتابع أحمد عبد العال:" سنصدر بيانا الأسبوع القادم لتحذير الجهات المختلفة خاصة الأماكن المحاطة بالجبال لـ تطهير مخرات السيول لاستقبال السيول".
بعد إلغاء الدولار الجمركى.. المالية تكشف حقيقة زيادة الأسعار
كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، حقيقة زيادة أسعار السلع بعد قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركى والعمل وفقا للدولار الحر، قائلا:"كان هناك فرق يصل إلى 2 جنيه بين الدولار الجمركى ونظيره الحر".
وتابع عبدالعزيز خلال تصريحات تلفزيونية،:"إلغاء الدولار الجمركى لن يؤثر بأى بشكل على السلع، لافتا إلى أن مصر عضو مع 73 فى منطقة التجارة الحرة وكل البضائع القادمة من هذه الدول معفاة من الضرائب الجمركية.
وأكمل: "تأثير الغاء الدولار الجمركى لن يكون ملحوظا ولايوجد ما يدعو لقلق المواطنين".
أحمد موسى: صدى البلد القناة الوحيدة الملتزمة بقرارات الأعلى للإعلام
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه يدعم الدولة المصرية بكامل مؤسساتها؛ موضحا أنه قبل ثورة 30 يونيو كان يعمل 18 ساعة هواء لتغطية أحداث الثورة المصرية.
وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «ليس من المنطقي أن نقف لمقدم البرامج على الوحدة؛ وننسى كل ما قدمه» منوها بأنه ملتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام والضوابط التي أعلنها أن يكون وقت البرنامج ساعة ونصف فقط.
وأكد موسى أنه لن يزيد دقيقة واحدة بعد الساعة ونصف؛ مرددا: «قناة صدى البلد هي الوحيدة التي التزمت بضوابط الأعلى للإعلام .. لأن ده احترامنا واحترام المكان والجهة التي أصدرت القرار وهي المجلس الأعلى للإعلام».
صابون سائل بدلا من البلازما.. احترس من الدم المسمم بالأسواق
قال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن التصديق على قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية سيساعد في مكافحة الادوية المغشوشة والحد منها، كما سيكون له انعكاس كبير على سوق الدواء في مصر ودخوله المنافسة العالمية.
وأكد حافظ خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء يجب أن يشمل التكويد العالمي لسياسات الدواء لمواكبة العالم.
أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين حول سعر السلع الأساسية بعد إلغاء الدولار الجمركي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل السلع المستوردة سوف تحاسب في الجمارك على حسب سعر الدولار اليوم، موضحا أن السلع الاستراتيجية الأساسية لن تتأثر مطلقا.
وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الدولة المصرية لها مخزونها من هذه السلع لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن البعض يتساءل عن أسعار السيارات خاصة غير الأوروبية خلال الفترة القادمة.
اشتروا دهب.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة عن الأسعار في الفترة المقبلة
ال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب وذلك بسبب الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضاف وصفي أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه من المؤكد أن ترتفع أسعار الذهب مجددا في الفترة المقبلة خاصة في ظل اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ونصح وصفي أمين رئيس شعبة الذهب المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية وعدم بيعه.
الصيف خلص.. الأرصاد تكشف علاقة إعصار دوريان بـ حالة الطقس في مصر
أكد أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا علاقة بين ما يحدث في أمريكا وتعرضها إلى إعصار دوريان، وحالة الطقس في مصر.
وأضاف أحمد عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن السيول في مصر سيول خريف وليست سيولا شتوية .
وتابع أحمد عبد العال:" سنصدر بيانا الأسبوع القادم لتحذير الجهات المختلفة خاصة الأماكن المحاطة بالجبال لـ تطهير مخرات السيول لاستقبال السيول".
بعد إلغاء الدولار الجمركى.. المالية تكشف حقيقة زيادة الأسعار
كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، حقيقة زيادة أسعار السلع بعد قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بالدولار الجمركى والعمل وفقا للدولار الحر، قائلا:"كان هناك فرق يصل إلى 2 جنيه بين الدولار الجمركى ونظيره الحر".
وتابع عبدالعزيز خلال تصريحات تلفزيونية،:"إلغاء الدولار الجمركى لن يؤثر بأى بشكل على السلع، لافتا إلى أن مصر عضو مع 73 فى منطقة التجارة الحرة وكل البضائع القادمة من هذه الدول معفاة من الضرائب الجمركية.
وأكمل: "تأثير الغاء الدولار الجمركى لن يكون ملحوظا ولايوجد ما يدعو لقلق المواطنين".
أحمد موسى: صدى البلد القناة الوحيدة الملتزمة بقرارات الأعلى للإعلام
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إنه يدعم الدولة المصرية بكامل مؤسساتها؛ موضحا أنه قبل ثورة 30 يونيو كان يعمل 18 ساعة هواء لتغطية أحداث الثورة المصرية.
وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «ليس من المنطقي أن نقف لمقدم البرامج على الوحدة؛ وننسى كل ما قدمه» منوها بأنه ملتزم بقرار المجلس الأعلى للإعلام والضوابط التي أعلنها أن يكون وقت البرنامج ساعة ونصف فقط.
وأكد موسى أنه لن يزيد دقيقة واحدة بعد الساعة ونصف؛ مرددا: «قناة صدى البلد هي الوحيدة التي التزمت بضوابط الأعلى للإعلام .. لأن ده احترامنا واحترام المكان والجهة التي أصدرت القرار وهي المجلس الأعلى للإعلام».