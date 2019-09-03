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بين الناس

مسن يناشد وزارة التضامن إعادة معاشه: ماليش عائل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد شكري عبد الحميد محمد، يبلغ من العمر ٦٧ عاما، ويسكن بشارع النيل عزبة البكباشي، بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن، بإعادة معاش التضامن الاجتماعي بعد انقطاعه .

ويقول فى رسالته : أنا أعاني من المرض والشيخوخة، ولا أقدر على الحركة، وأقيم مع زوجتي صبرية سيد صالح، التي تبلغ من العمر ٦٧ عاما، دون عائل، ولا نجد أى طعام أو كسوة .

ويضيف: "كنا عايشين على معاش التضامن الاجتماعي ٣٢٣ جنيها، وكان مش مكفينا عيش حاف، وكنا عايشين والحمد لله، وفجأة ودون أى سبب، انقطع المعاش اللي كنا متكلين عليه، نعيش منين، ومفيش أي عائل لينا، ولا حد يصرف علينا

وناشد وزارة التضامن، ببحث حالته نظرا لظروفة المعيشية الصعبة، وذلك ضمن الحالات القاسية الأولى بالرعاية والاهتمام.

وللتواصل مع الحالة : ٠١٢٢٩٨٠٥٥٧٣

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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