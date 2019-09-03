سكان شارع البحر بفايد يشتكون من انتشار القمامة ..صور

تقدم المواطن محمد عيسى من شارع البحر الخاص بالشواطئ بمدينة فايد، بشكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة لفترات طويلة.





ويقول فى رسالته: "نشكو من تراكم أكوام القمامة والمخلفات في الشوارع الرئيسية، ما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة ويؤثر على صحة المواطنين".





وطالب الأهالى، الحى، بسرعة التدخل لرفع أكوام القمامة وتنظيف الشوارع بشكل مستمر، حفاظًا على حياة المواطنين وعلى نظافة ومظهر المدينة.





ويقدّم موقع "صدى البلد"، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.