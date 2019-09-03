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الأرض هتبور.. أهالي قرية الصفا بالدقهلية يشكون انقطاع مياه الرى عن الترعة الرئيسية.. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن هانى عبد الهادي علي، المقيم فى قرية الصفا مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع مياه الرى عن الترعة الرئيسية.

وقال المواطن في رسالته: "منذ عيد الأضحى نعانى نحن سكان قرية الصفا بالدقهلية من انقطاع مياه الرى عن الترعة الرئيسية، وإلى الآن لم تأت".

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لعودة مياه الرى مرة أخرى للترعة الرئيسية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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