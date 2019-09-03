ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الإزعاج مستمر.. سكان الحى الثانى بأكتوبر يشتكون من الكلاب الضالة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن سعيد فايق، من سكان شارع طه حسين الحى الثانى المجاورة 8 بأكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.

ويقول فى رسالته: إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر بالمنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي شارع أحمد حلمي: تعبنا من انتشار الكلاب الضالة

سكان وسط البلد يشكون من الكلاب الضالة: خايفين على عيالنا

أهالي المعصرة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

خايفين على عيالنا.. أهالى روض الفرج يشتكون من الكلاب الضالة

أهالى منيل الروضة يشتكون من انتشار الكلاب الضالة

أهالى شارع صبري أبو علم بـ وسط البلد يشكون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب

حشيش.. النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائى للمضبوطات التى تم ضبطها بحوزة خالد مرعي

بفضيحة مدوية لطرابيش تركيا.. السعودية تبدأ العام الدراسي الجديد

بالبكينى.. نيكول سابا تشعل إنستجرام.. والجمهور: حورية البحر

شاهد.. تصرف مشين لرجل دين إيراني داخل سوبر ماركت

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد