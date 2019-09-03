الإزعاج مستمر.. سكان الحى الثانى بأكتوبر يشتكون من الكلاب الضالة

استغاث المواطن سعيد فايق، من سكان شارع طه حسين الحى الثانى المجاورة 8 بأكتوبر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.



ويقول فى رسالته: إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر بالمنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



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