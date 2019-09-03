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بين الناس

أهالى ترعة الزمر يطالبون الحي برصف الشارع وإزالة مخلفات المباني والقمامة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى شارع ترعة الزمر بأرض اللواء المسئولين بالحى إزالة أكوام «ردم المبانى» الذى ينتشر بطول الطريق خاصة بجانب شركة المياه، كما طالب السكان برصف الطريق الذى يعتبر من أهم الطرق الرئيسية بالمنطقة ويربط بين أرض اللواء وبولاق الدكرور.

ويقول رمضان معوض فى رسالته: الشارع متكسر وفيه حفر كتير والعربيات بتكون ماشية فيه بالراحة خالص وده بيخلى الشارع كله واقف والناس كلها بتمشى عكس، إحنا محتاجين المسئولين بالحى ييجوا يوم ويشوفوا بعينهم، خاصة إن ده طريق رئيسى وأى حد رايح أى منطقة أو شارع فى أرض اللواء لازم يعدى عليه من هنا.

وأضاف: ثانيًا مشكلة القمامة وردم المبانى بطول الشارع، لأن أى حد بيهد مبنى أو بيبنى بييجى يرمى مخلفات الهدم هنا جنب السور بتاع شركة المياه بطول السور كله وكمان قريب من الارتفاع بتاعه، فياريت ييجوا يشيلوا التراب والردم ده من الشارع.

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