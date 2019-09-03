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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء باكستان التطورات الإقليمية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
عمران خان وولي العهد
عمران خان وولي العهد السعودي
أحمد قاسم
أجرى رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بحثا فيه العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وكان عمران خان قد صرح، أمس الاثنين، بأن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية، وذلك وسط توتر مع الهند، بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال عمران خان في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد "نحن بلدان مسلحان نوويًا. إذا زاد التوتر فقد يكون العالم في خطر.. لن يكون هناك مطلقًا استخدام للأسلحة النووية من جانبنا أولا".

وما زال التوتر مرتفعا في كشمير حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد محتجين من رماة الحجارة وما زالت المنطقة مغلقة بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سحب الحقوق الخاصة للولاية التي تقطنها أغلبية مسلمة في الخامس من أغسطس.

وبتجريد شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند من وضعه الخاص، منعت نيودلهي المنطقة من حقها في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك.

وقالت نيودلهي إن التغيير سيساعد في تنمية كشمير وسيعود بالنفع على الجميع لكن الخطوة أثارت غضب كثيرين من سكان المنطقة وأدانتها باكستان بشدة.

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