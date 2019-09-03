صفقات مبهرة.. تركى ال شيخ ينشر فيديو عن مهارات فريقه الجديد.. شاهد

صفقات مبهرة في ثلاثة أسابيع فقط

Fabulous signings in only 3 weeks

Grandes fichajes en solo 3 semanas

🇸🇦🇪🇸🔥🔥 pic.twitter.com/XJ88hjoZNX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 2, 2019

نشر تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو، عبر حسابه على " تويتر ".وعلق تركي ال شيخ على الفيديو: " صفقات مبهرة في 3 أسابيع فقط ".وحاز الفيديو الذي نشره تركي ال شيخ ، على اعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالاتى : "بالتوفيق ان شاءالله و نشوف الميريا في الليجا"، و"بالتوفيق والجمهور السعودي معاك قلبًا وقالبًا - اليمريا قادم وبقوة".واشترى تركي ال شيخ، نادي ألميريا الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي، في تجربة استثمارية جديدة له، بعد تجربته الاستثمارية الناجحة في مصر (مع نادي بيراميدز)، الذي ظهر منافسًا قويًا في الدوري المصري الموسم الماضي، ونجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية واحتلال المركز الثالث بعد الأهلي والزمالك والتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.