السبت.. متحف الفن الإسلامي ينظم ورشتين لتعريف الأطفال بالمجموعة الشمسية

ينظم متحف الفن الإسلامي، السبت المقبل، احتفالية أخرى بالتعاون مع المعهد، حيث يشارك القسم التعليمي بتنظيم ورشتين للاطفال من سن ٥ إلى ١٠ سنوات لتعليمهم وتعريفهم بالمجموعة الشمسية، وورشه اخرى لعمل الاسطرلاب للاطفال من سن ١٠ إلى ١٤ سنة، بداية من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.



وكشف د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، عن ان الاحتفالية تتضمن تقديم مسرحية للاطفال من خلال الاراجوز لعرض قصة الهجرة النبوية الشريفة، يليها فقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالالوان علي وجه الأطفال المشاركين بالورش.



وأوضح مدير عام متحف الفن الإسلامي، كما سيتم افتتاح معرض مؤقت تحت عنوان "فى فلك يسبحون" لعرض أدوات فلكية علمية يحتفظ بها متحف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يليه افتتاح معرض لنادي علوم الاطفال بعنوان "إبدع اكتشف" لعرض اختراعات وابتكارات للاطفال،وسيتم اختتام الاحتفالية بحفل فني لفرقه فرانكو كايرو.



واشار مدير عام متحف الفن الإسلامي، إلى أنه سيتم تنظيم منتدى علمي- على هامش الاحتفالية- بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد، يتخلله مجموعة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية، وورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل الاسطرلاب واستخداماته المتعددة.



وسبق أن نظم متحف الفن الإسلامي جولة إستكشافية داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وذلك على هامش الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1441هـ.



وخلال الجولة تعرف المشاركون فيها على المرصد الفلكي الهائل بالقبة السماوية، وقام فريق على درجة علمية من أسرة المعهد بشرح كيفية وسبل الرصد.