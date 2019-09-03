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فن

محمد إمام ينشر فيديو له من كواليس مسلسل هوجان.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
محمد امام
محمد امام
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد امام فيديو له من كوليس مسلسل "هوجان" عبر "تويتر".

وعلق محمد امام على الفيديو: "من كوليس مسلسل هوجان".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "ايه الحلاوة دي يا نجم، عريس من جهه امنيه"، و"ضحك السنين.. ايه الرقص الغريب ده؟"، و"أيوه يابو إمام.. اديني وانا اضيع".

وشارك محمد عادل إمام فى بطولة مسلسل هوجان، كل من الفنانين "كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد".

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