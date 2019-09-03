بعد سرقة جهاز تحليل الدم.. مدير صحة مطروح يحيل المسئولين للنيابة

قرر الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إحالة المسئولين الفنيين بمستشفي الضبعة للتحقيق بعد اختفاء جهاز تحليل الدم من المستسفي.



وأكد محسن طه، أنه ورد إخطار من مدير مستشفي الضبعة المركزي بوجود مستلزمات بمعمل المستشفي مجهولة المصدر واختفاء جهاز تحليل الدم فتم تكليف لجنة من التفتيش المالي والإداري وإدارة الصيدلة والمعامل بالتوجه للمستشفي وتحريز المستلزمات وإحالة مشرف المعمل والفنيين للتحقيق عن مصدر تلك المستلزمات.



كما قرر إحالة واقعة اختفاء الجهاز للنيابة العامة وأنه جارٍ التحقيق في تلك الوقائع لافتا انه لا مكان لمقصر أو مهمل في عمله.