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ثقافة

بعروض لـ متحدى الإعاقة.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بالعام الهجري الجديد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
أحيت فرقة فنون متحدي الإعاقة في قصر ثقافة الشاطبي بفرع ثقافة الأسكندرية، حفلا، أقيم في قصر ثقافة وادى النطرون بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها "يارب توبة، لجل النبي" للفنان محمد الكحلاوي، وفقرة التنورة، إلى جانب عدد من العروض الفنية التى تميزت بها الفرقة منها "رسالة، الفرح الإسكندراني، الشهيد، عرب العامرية، الحصان والصعيدى وامسك في حلمك" بقيادة المدرب مصطفى جابر.

وعقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة لمناقشة ديوان "هالة" للشاعر إبراهيم منصور، تضمنت مناقشة عدد من القصائد منها "هالة، زهايمر، البالونة، ثواني، عروستي" بحضور الناقد الفنان د. محمد عبدالمنعم أستاذ قسم التمثيل والمسرح بكلية آداب جامعة الإسكندرية.

ونظم بيت ثقافة أبو قير مسابقة في المعلومات العامة ضمن دوري المكتبات وذلك بمكتبة الطفل والمكتبة العامة، وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة الخط العربي والرسم بالكلمات، قام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على كيفية كتابة الحروف المجوفة مثل النون والقاف وغيرها.

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