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فن

أعظم مدرب في تاريخ الكرة.. أحمد صلاح حسني يحيي ذكرى رحيل محمود الجوهري

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:20 ص
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
سعيد فراج
أحيى الفنان والكابتن أحمد صلاح حسني، الذكرى السنوية السابعة لرحيل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للفراعنة، وذلك من خلال تغريدة له عبر تويتر.

وكتب أحمد صلاح حسني، عبر تويتر،: "الذكري السابعه للجنرال والأب الكابتن محمود الجوهري اعظم مدرب في تاريخ الكره المصريه ... رحمه الله عليه #محمود_الجوهري #منتخب_مصر #الكره_المصريه #تاريخ_مصر".

يذكر أن أخر أعمال أحمد صلاح حسني الفنية، كان فيلم "الممر"، وهو من تأليف وإخراج: شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

ويناقش فيلم الممر، للفنان أحمد صلاح حسني لمرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم الممر للفنان أحمد صلاح حسني تم تصويره على مدار 3 أشهر، وبنت شركة الإنتاج ديكوراته بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة التي يدور حولها العمل.

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