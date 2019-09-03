مانشستر يونايتد كلمة السر في توهج الدوري الإيطالي.. اعرف التفاصيل

يبدو أن البداية القوية لمنافسات الدوري الايطالي هذا الموسم لن تكون محض الصدفة أو تمر اسابيعها الأولي كما هي، مشتعلة، وتعود الأمور الي ما كانت عليه سابقا، بانفراد يوفنتوس بقمة الدوري دون منافس، فالأمور هذه المرة ستكون متغيرة بشكل كبير.



الواقع يؤكد ذلك مع البداية المفاجئة لعملاق ميلانو، انتر ميلان، والفوز في لقاءين أمام ليتشي 4-0، وخارج الديار على كلياري 2-1.



ودخول نابولي مبكرا في أجواء المنافسة بانتصار غال على فيورنتينا 4-3، قبل الخسارة غير المستحقة أمام اليوفي في معقل السيدة العجوز 3-4، في مباراة شهدت أول ريمونتادا حقيقة في الدوريات الأوروبية هذا الموسم من جانب رفاق الخبير أنشيلوتي .



الأمر الملفت في إرتفاع مستوى الدوري الايطالي قد يعود حتى الآن إلى جزء بسيط يعد عاملا هاما في المعادلة، وهو الميركاتو الجيد من جانب إدارات الأندية في الكاليتشو والتي سعت لتدعيم فرقها بنجوم مميزين.



والملفت ايضا هو ظهور نجوم مانشستر يونايتد الذين رحلوا الي بلاد الاتزوري حيث قدم المهاجم البلجيكي لوكاكو مستوى جيد مع فريقه الحالي انتر ميلان ونجح فى التسجيل في اكتساح النيترازوري ليتشي برباعية كما ساهم في خطف نقاط مباراة فريقه أمام كلياري بعد أن سجل هدف الفوز في الامتار الأخيرة من عمر المباراة .



انتقال لوكاكو من المان يونايتد الي انتر ميلان، لم يكن الاخير في هذا الميركاتو، حيث نجحت إدارة النادي في الحصول على خدمات التشيلي اليكسيس سانشيز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية ب48 ساعة ليكون ثاني صفقات الانتر من المان يونايتد .



بدوره نجح ايضا نادي بارما في الحصول علي خدمات المدافع الايطالي دارميان صاحب ال 29 قادما من مانشستر يونايتد ونجح في قيادة فريقه الجديد لانتصار ثمين خارج الديار امام أودينيزي بعد أن حول تأخره بهدف الي فوز بثلاثة أهداف .



والى نادي العاصمة روما حيث نجح هو الآخر في الظفر بخدمات النجم الإنجليزي كريس سيمولينج قادما من مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو .



وفي النابوليتانيو نجح نابولي ايضا في ضم حارس مرمى أرسنال اوسينيا في صفقة انتقال نهائي .



واخيرا وقبل غلق باب الانتقالات الصيفية نجح فيورنتينا في الحصول على توقيع لاعب ليفربول صاحب ال18 عام بوبي دونكان مقابل مليون ونصف إسترليني الي جانب حصول ليفربول علي 20٪ من قيمة بيعه لأي نادي آخر .