اليوم.. استمرار دورة المنسوجات الأثرية المتخصصة في متحف النسيج المصري.. صور

يشهد متحف النسيج المصري بشارع المعز، اليوم الثلاثاء، ثاني فعاليات دورة المنسوجات الأثرية المتخصصة التي ينظمها المتحث، حيث قال مديره، الدكتور أشرف أبو اليزيد، إن الدورة يحاضر فيها نخبة من أساتذة علم الآثار.



وانطلقت الدورة، أمس، وتستمر لمدة 3 أيام، بمحاضرات ألقاها الدكتور وليد شعبان بكلية الإقتصاد المنزلى جامعة حلوان، والدكتورة داليا عبد العال رئيس قسم الترميم الأولى بالمتحف المصرى الكبير.



ومن المقرر أن يشهد اليوم، محاضرات لكل من د. محمد معروف كلية الآثار جامعة سوهاج والدكتورة رانيا عبد العال من إدارة أعمال التوثيق بالمتحف المصري بالتحرير والدكتورة منى أنور كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وعدد من الأساتذة في مختلف التخصصات.



وكشف الدكتور أشرف أبو اليزيد عن أن الدورة تتناول مختلف جوانب صناعة وتوثيق وفنون النسيج المصري عبر العصور وسيتم منح شهادات مشاركة معتمدة من قطاع المتاحف بوزارة الآثار.



ويمتلك متحف النسيج المصري مجموعة كبيرة من النسيج من مختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر، ومقر المتحف هو سبيل أثري أنشأه محمد علي ويتميز بروعة زخارفه من الخارج.