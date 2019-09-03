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جبتك ياعبد المعين تعيني.. متدرب يهبط بالطائرة بنجاح بعدما فقد مدربه الوعي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
نجح متدرب طيران أسترالى فى الهبوط بأمان، بطائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، بعدما فقد مدربه الوعى اثناء تعليمه كيفية الطيران من داخل مقصورة القيادة.

وبحسب بى بى سي، طلب المتدرب ماكس سيلفستر الإستغاثة من مراقبة الحركة الجوية بمطار جانداكوت في مدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا، بعدما أخبرهم بفقدان مدربه للوعى.

وبالفعل قامت غرفة المراقبة بتوجيه ماكس بدقة متناهية حتى نجح أخيرًا فى الهبوط بالطائرة بأمان، بعد مرور ساعة من التحليق فى الجو وعدة محاولات للهبوط.

ولحسن الحظ هبطت الطائرة بدون أى ضرر، بينما تم نقل المعلم فورًا للمستشفى من أجل تلقى الإسعافات اللازمة، حيث استقرت حالته لاحقًا.

جدير بالذكر أن سيلفستر حضر درسين نظريين فقط في الطيران قبل الرحلة الشؤم، ولكن رحلته العلمية بالطبع لن تنسى.

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