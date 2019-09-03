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ثقافة

7 صنايع والبخت مش ضايع.. إيمحتب الحكيم طبيب ماهر ومهندس بارع قاوم الزمن بالحجر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
تمثال إيمحتب
تمثال إيمحتب
علاء المنياوي
رغم تعدد التخصصات في الجامعات والحياة العملية بعدها، إلا أنه حتى الآن تنحصر نظرة أغلب الأسر لأبنائها في تخصصين فقط، ويسعون بكل ما لديهم لإيصالهم لأحدهما، إما دكتور أو مهندس.

لكن ماذا لو كان ابنك طبيبا ومهندسا ومهن أخرى تجعله صاحب "7 صنايع بس البخت مش ضايع" كما يقول المثل العامي، هذه حقيقة وجدناها في متحف طنطا أثناء جولتنا فيه.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد"، تمثالا مهما كشف لنا قصته وحكاية صاحبه الدكتور عماد بدير، مدير عام المتحف، وهو تمثال إيمحتب، الحكيم المصري الذي عاش في عصر الأسرة الثالثة مواكبا للملك زوسر.

وأكد الدكتور عماد بدير أن ايمحتب الحكيم اشتهر بتفوقه في الهندسة والعمارة والطب والأدب، وهو أول من بني العمائر الدينية بالحجر كي تقاوم تأثير الزمن، حيث بني مجموعة الملك زوسر بسقارة، كما اشتهر بمعرفته الطبية كما خلف لنا تراثا أدبيا مبهرا، ولذلك كله بجله المصريون ورفعوه إلى مصاف الآلهة كما ألهه اليونانيون وأقرنوه بالإله إسكلابيوس إله الطب.

وقال: "إيمحتب هو المهندس والمعماري الأعظم الذي يعد أول من استخدم الحجر في البناء وأحدث طفرة معمارية غير مسبوقة، كما برع في الطب وابتكر طرقا جديدة للعلاج والاستشفاء وأعد كثيرا من الوصفات التى ما زال بعضها يستخدم حتى الآن".

وأضاف: "من فرط براعته في الطب عظمه المصريون القدماء، ورفعه اليونانيون إلى مصاف الآلهة وقرنوه بإله الطب إسكلابيوس، كما برع في الأدب والحكمة، ولا تزال أقواله تدرس حتى الآن، وبرع كذلك في علم الفلك وخرائط السماء".
7 صنايع والبخت مش ضايع.. إيمحتب الحكيم طبيب ماهر ومهندس بارع قاوم الزمن بالحجر
7 صنايع والبخت مش ضايع.. إيمحتب الحكيم طبيب ماهر ومهندس بارع قاوم الزمن بالحجر

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