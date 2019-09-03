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قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
كريم جمال
"أنا أـصغر غطاس مرخص في مصر".. بهذه الكلمات بدأ الصغير ياسين سامة صاحب العشر سنوات مشنوره على أحد مجموعات السياحة والسفر الشهيرة على فيسبوك.. لينقل تجربته فى عشقه للغطس رغم سنه الصغير جدًا قياسًا بما حققه.

نجح ياسين فى تحقيق أكثر من 30 غطسة فى محيط مرسى علم والغردقة وسفاجا، ولم يقف حلمه عند هذا فقط بل بحلم للغطس فى كل العالم بحلول عيد ميلاده الـ 16.

وأضاف ياسين سامى أن أكثر الأماكن التى نالت إعجابه داخل مصر هى dolphin house في مرسي علم، لتجربة رؤية الدلافين التى يعضقها عن قرب.

وأضاف لقائمته المفضلة شرم الناقة فى سوما باى واصفًا إياها بقطعة من الجنة، وعلق قائلًا :"بصراحة أنا كل ما بتفرج علي صور بره مصر حلوة.. بقول احنا هنا عندنا أحلي".

واختتم الغطاس الصغير منشوره على جروب "Travel Secrets club"مناشدًا الجميع :" زوروا مرسي علم ودهب والغردقة وسوماباي وانتم تعرفوا ان بلدنا جميلة أوي".

يذكر أن ياسين كان قد ظهر فى احدى حلقات برنامج الأكيل الشهير، الذى يقدمه مراد مكرم لإكتشاف أفضل الطعام المصرى على مستوى الجمهورية، ويحلم أيضًا بافتتاح كامب للغطس عند الكبر، ويكون هو الشيف المسؤول عنه.
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور
قصة أصغر غواص فى مصر.. عمره 10 سنوات وحقق 30 غطسة.. صور

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