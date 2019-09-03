شاهد.. طفل يلعب مع صقر جارح في حضور والده

لفتة رائعة لأب وابنه وبرقع الصقر، الذي يعد الوسيلة لجعل الطير يشعر بالراحة والطمأنينة، في مشهد يعكس الانسجام والتواصل الدافئ مع البيئة في التقاليد والتراث الإماراتي.



تصوير- أحمد بدوان

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fB1YO8M8rO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) 2 September 2019

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو مذهل، يظهر لحظة لعب طفل مع صقر جارح بحضور والده.وظهر الطفل وهو يرقع الصقر، وهى قطعة توضع على رأس الصقر لتهدىء من روعه وتشعره بأمان وطمأنينية أكثر، من أجل الحفاظ على التواصل البيئى بين البشر والحيوانات.ونشرت صحيفة البيان الإماراتية الفيديو، الذى يظهر الطفل وهو يلاعب الصقر الواقف على ذراع الأب، وبدا الصقر مستمتعًا تمامًا بذلك.وحصد الفيديو الكثير من المشاهدات فى وقت قصير، بعدما حاز على إعجاب الكثيرين من الرواد عبر منصات التواصل الإجتماعى.