ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. طفل يلعب مع صقر جارح في حضور والده

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو مذهل، يظهر لحظة لعب طفل مع صقر جارح بحضور والده.

وظهر الطفل وهو يرقع الصقر، وهى قطعة توضع على رأس الصقر لتهدىء من روعه وتشعره بأمان وطمأنينية أكثر، من أجل الحفاظ على التواصل البيئى بين البشر والحيوانات.

ونشرت صحيفة البيان الإماراتية الفيديو، الذى يظهر الطفل وهو يلاعب الصقر الواقف على ذراع الأب، وبدا الصقر مستمتعًا تمامًا بذلك.

وحصد الفيديو الكثير من المشاهدات فى وقت قصير، بعدما حاز على إعجاب الكثيرين من الرواد عبر منصات التواصل الإجتماعى.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاجرة بين طفلين.. ضبط المتهم المعتدي على طفل بالشرقية

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ: فوز الزمالك على الأهلي يكون استثناء.. فيديو

مصرع 8 أشخاص و26 في عداد المفقودين إثر احتراق وغرق سفينة بولاية كاليفورنيا

مقالتش حاجة غلط.. مصطفى يونس يثير الجدل مرة أخرى بعد رانيا علوانى

سيارة BMW 318i .. تركي ال الشيخ يعلن تفاصيل مسابقته الجديدة.. تعرف عليها

سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى .. ومرتضى منصور يهدده: أنصاري هيخطفوك.. فيديو

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان