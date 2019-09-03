لحظة قتل ثور هائج لرجل خمسيني.. فيديو وصور

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة مصرع رجل خمسينى على يد ثور هائج خلال مهرجان كريستو دي لاكورا في كاستيلون الإسبانية.



تعود التفاصيل عندما فوجىء الرجل البالغ من العمر 52 عامًا بالثور يهاجمه بشراسة، ثم سحبه بقوة لدرجة أنه كاد يقطع رأسه تمامًا عن جسده.



وشهد اليوم الأخير بمهرجان كريستو دي لاكورا لمصارعة الثيران، هذا الحدث البشع، الذى نتج عنه إصابة الضحية بجروح خطيرة في الرأس، و قطع شريان في فخذه، مما تتسبب فى وفاته على الفور.



والغريب أن مهرجان كريستو دي لاكورا لمصارعة الثيران، المميت، يقام سنويًا فى إسبانيا، رغم مصرع العشرات بقرون الثيران.



