ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة قتل ثور هائج لرجل خمسيني.. فيديو وصور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة مصرع رجل خمسينى على يد ثور هائج خلال مهرجان كريستو دي لاكورا في كاستيلون الإسبانية.

تعود التفاصيل عندما فوجىء الرجل البالغ من العمر 52 عامًا بالثور يهاجمه بشراسة، ثم سحبه بقوة لدرجة أنه كاد يقطع رأسه تمامًا عن جسده.

وشهد اليوم الأخير بمهرجان كريستو دي لاكورا لمصارعة الثيران، هذا الحدث البشع، الذى نتج عنه إصابة الضحية بجروح خطيرة في الرأس، و قطع شريان في فخذه، مما تتسبب فى وفاته على الفور.

والغريب أن مهرجان كريستو دي لاكورا لمصارعة الثيران، المميت، يقام سنويًا فى إسبانيا، رغم مصرع العشرات بقرون الثيران.

لحظة قتل ثور هائج لرجل خمسيني.. فيديو وصور
لحظة قتل ثور هائج لرجل خمسيني.. فيديو وصور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثور هائج يقتل رجلاً بطريقة وحشية في مهرجان إسباني.. لن تصدق ما حدث

ثور يقتل رجلا خمسينيا بشكل مرعب.. لن تصدق ما حدث.. فيديو

ترشيحاتنا

الطبيب النفسي لـ أصالة يفجر مفاجأة عنها.. والأخيرة ترد

ذبح زوجته وخلص على طفله.. حبس سائق بشركة توصيل خاصة بمنطقة 15 مايو

مأساة .. أم تعثر على ابنها الجامعي مشنوقًا بعد ابتزازه بصور عارية.. شاهد

سيد عبد الحفيظ: فوز الزمالك على الأهلي يكون استثناء.. فيديو

بها أجهزة تجسس.. خبير شئون عسكرية يحذر من لعب الأطفال

اهم الاخبار .. برج مائل بالإسكندرية يهدد الأهالي.. بيراميدز يواجه الزمالك في نهائى كاس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان