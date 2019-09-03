بالأسماء.. مناطق يضربها إعصار دوريان في الولايات المتحدة.. فيديو

ضرب إعصار دوريان القاتل بعض المناطق فى الولايات المتحدة الأمريكية، مسببا خسائر فاحة، ومن المنتظر أن يتوجه إلى أماكن أخرى غير جزر الباهاما الذي تسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل بها.



وأصبحت الآن ولايات (جورجيا - كارولينا الشمالية - كارولينا الجنوبية)، الاولى على قائمة دوريان، حيث سيضربها الإعصار، الليلة، بعدما غير مساره باتجاه الشمال.



وبالفعل بدأت العديد من الولايات الأمريكية بالإستعداد لاستقبال إعصار دوريان بعدما غمر أجزاء كثيرة من البلاد، بعدما وصلت قوة "دوريان" لينتقل إلى الفئة الخامسة على مقياس (سافير - سمبسون)، والتي تعد أعلى فئة في قوة الأعاصير، مع رياح تبلغ سرعتها نحو 160 ميلًا في الساعة.



وطلبت سلطات المدن في ولاية فلوريدا من السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من التوقعات بأن الإعصار لن يجتاح الولاية بعد انحراف مساره.



