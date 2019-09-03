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فن

الحب خدعة لـ شيرين عبد الوهاب تتجاوز 2 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:24 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج
تمكنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة "الحب خدعة" والتى قدمتها باللون الخليجي.

وحققت أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة، 2 مليون و52 ألف مشاهدة بعد طرحها بخمسة أيام لتحتل المرتبة الـ 38 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الحب خدعة من كلمات الامير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد وهندسة صوتية محمد فتحي، مكس وماستر: م. امير محروس.

يذكر أن ألبوم "نساي"، هو آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.

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