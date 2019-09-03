بالون ترامب الرضيع يحلق في سماء كوبنهاجن

عاد البالون الشهير الذي يصور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على شكل رضيع، إلى الأضواء مجددًا بعد ظهوره وهو يحلق في سماء العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، احتجاجا على رغبته في شراء جزيرة حرينلاند.



ورغم إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارته إلى الدنمارك التي كان من المقرر إجراؤها على مدار الأمس واليوم (2 و3 وسبتمبر)، إلا أن النشطاء تقدموا بطلب إلى السلطات الدنماركية لإطلاق البالون وسط العاصمة.



وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أرجأ زيارته للدنمارك، وسط خلاف بشأن شراء جرينلاند، بعد أن قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الجزيرة ليست للبيع.



وكان رئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، وفريدريكسن أعلنا أن هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ليست للبيع، بعد أن أبدى ترامب اهتمامه بشرائها.