بريطانيا تدرس إرسال طائرات درون إلى الخليج.. وانفجار جديد يهز العاصمة الأفغانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات متر مكعب

لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

حزب الله ينشر فيديو لاستهداف الدورية الإسرائيلية

أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة

المالكي: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على التهدئة باليمن

الجزائر.. قايد صالح يدعو لتسريع إجراء انتخابات الرئاسة

رئيس وزراء باكستان: لن نبادر باستخدام الأسلحة النووية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة البترول المصرية أعلنت أن انتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع 0.2 مليار قدم مكعب يوميا إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا، مشيرةً إلى مصر تأمل في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.



وقالت "الراي" إن وزارة الخارجية الروسية أعلنت وفاة سفير موسكو لدى القاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، في المستشفى بالقاهرة عن عمر يناهز 68 عاما، مشيرةً إلى أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ.



ونقلت "الأنباء" عن خبراء اقتصاديين قولهم إن قرار وزارة المالية بالعمل اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري، بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها، يعد إجراء طبيعيا مواكبا لحالة استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.



وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعد عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي.



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن مليشيات حزب الله اللبنانية نشرت للمرة الأولى مقاطع مصورة لعملية ستهداف الآلية العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت، بحسب الحزب، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعلن حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، قائلًا في ختام الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا: "قررنا اعلان حالة طوارئ اقتصادية ولدينا فرصة 6 اشهر بعد تصنيف لبنان، وعلينا اتخاذ اجراءات كي لا تكون نهايتنا مثل دول أخرى".



وقالت "القبس" إن بريطانيا تعتزم الاستعانة بطائرات مسيرة (درون) لمراقبة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وذلك في ظل التوتر مع ايران بعد احتجازها ناقلة نفط بريطانية في يوليو الماضي، مشيرةً إلى أن البحرية البريطانية أكدت أن تهديدات إيران للملاحة البحرية لا تزال قائمة ولم نلمس شيئا يظهر بان إيران تعتزم الالتزام بتعهداتها الدولية" محذرة من أن سفن البحرية الملكية البريطانية "مستعدة" للدفاع عن السفن التجارية البريطانية "بكل الوسائل المتاحة.



وأفادت "الأنباء" بأن السلطات المغربية، أعلنت،أنها عثرت على جثة رجل فقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى 8 قتلى الحصيلة النهائية للمأساة التي نتجت عن سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.



وقالت "الجريدة" إن الحكومة الفلسطينية أكدت عزمها إلغاء بعض بنود اتفاق "أوسلو"، خاصة المتعلقة بالأراضي الموجودة في المنطقة (ج) من خلال تطوير منظومة مساندة لتنفيذ قرارات الحكومة، حيث قال أحمد غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي: إن الأمر يحتاج إلى درجة عالية من الحكمة والوعي بكل الإجراءات التي قد تتخذها سلطات الاحتلال لإعاقة ممارسة السلطة الوطنية لصلاحياتها.



واستطرد: ”هذا يتطلب أن تكون لنا منظومة مساندة تساهم في حماية ممتلكات المواطنين واستثماراتهم ومشاريعهم“.



وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل مساء أمس، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 12 سبتمبر في البيت الأبيض، حيث يبحثان العلاقات الثنائية وعددًا من الملفات الهامة على الساحتين العربية والدولية.



ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قوله إن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة عملت على تهدئة الأوضاع في عدة مناطق يمنية، مؤكدًا أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن لتهدئة الأوضاع، على إثر اشتباكات استمرت عدة أيام.



وأعرب المتحدث باسم التحالف العربي عن تقديره لاستجابة كافة الأطراف اليمنية إلى دعوة وقف إطلاق النار في محافظة عدن جنوبي البلاد.



وأفادت "الوطن" بأن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح جدد التأكيد على أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قائلًا:"نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".



ودوليًا، اهتمت "الأنباء" بالمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والذي أكد فيه أنه لا يريد انتخابات، وحث المشرعين على عدم تقويض موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"، مضيفًا أنه لن يقبل "تحت أي ظروف" تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر المقبل.



وقالت "القبس" إن انفجارا كبيرا وقع في العاصمة كابول حيث يقيم أجانب ويوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة، وذلك بعد ساعات من اطلاع المبعوث الأميركي الرئيس الأفغاني على اتفاق "من حيث المبدأ" مع حركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.



وركزت "الراي" على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية وذلك وسط توتر مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور شرق البلاد: "نحن بلدان مسلحان نوويا. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقا (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولا".