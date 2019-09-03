حالة استثنائية.. Xiaomi تطرح هاتف بكامير دقة 108 ميجابيكسل

تستعد شركة Xiaomi الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم لطرح هواتف ذكية فى المستقبل بكاميرات استثنائية، بدقة 108 ميجابيكسل.



وتطمح Xiaomi لتوفير كاميرات خارقة، لأن اهتمامها الحالى بدقة كاميرات هواتفها جعل محط أنظار العديد من شرائح المستهلكين.



وبحسب جى إس إم آرينا ستعتمد العلامة الصينية على كاميرات من صنع سامسونج الكورية الجنوبية، ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن أول هاتف يحتوى على هذه التقنية فى أكتوبر المقبل.



وسيحمل الهاتف المنتظر إسم Mi Mix 4، ولم تكشف التسريبات عن السعر المتوقع للهاتف الأسطورى الجديد.