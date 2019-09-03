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كارثة.. ثغرة في واتساب تسرق بياناتك لصالح الهاكرز

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن مستقبل واتساب بات بالفعل فى خطر، بعد أن كشف منافسه الحالى "تليجرام" عن العديد من الميزات التى يفتقر إليها واتساب، فضلا عن اكتشاف ثغرة كارثية تسمح بسرقة كل بياناتك لصالح الهاكرز.

وبحسب "financial expres"، تسمح الثغرة للهاكرز بإختراق الشات بين هاتف الضحية وآخرين، والإستيلاء على أى معلومات مهمة ومن ثم ابتزازه بها لاحقًا.

واكتشف فريق بحثى من جوجل، دعى Project Zero، أن الأكثر عرضة لتلك الثغرة هم مستخدمى واتساب من اصحاب هواتف آيفون، ولتفادى الوقوع فريسة لذلك، يترتب عليهم إلغاء أى مواقع زاروها من خلال الشات، ووضعها كموثوقة، لأنها تتجسس بكل راحة على بياناتهم.

وأوضح ألفريق، أن الخطوة السابقة ليست كافية، بل يجب حظر أى موافقة من واتساب لأى موقع بمعرفة مكان الهاتف أو حتى المحتوى من صور وفيديو، من أجل تأمين حساباتهم.

وكشفت تقارير تقنية عن أن خطورة هذه الثغرة قد تهدد مستقبل 1.5 مليار مستخدم للتطبيق الأشهر عالميًا، فى حال لم تقم إدارة واتساب بسد هذه الثغرة سريعًا.

وحذر الخبراء أيضًا من عدم الضغط على أى روابط تحتوى على مواقع مزيفة، بحجة أنك ستربح جائزة أو عرض ما، وذلك لأنها مفبركة ومن أرسلها لك لم يتفحصها بالتأكيد، أو أنه أصبح بالفعل مخترق.

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