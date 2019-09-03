ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كلب رئيس وزراء بريطانيا يثير جدلا واسعا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:12 ص
الكلب ديلن
الكلب ديلن
كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس عن أنهما اقتنيا جروا تم إنقاذه من نوع جاك راسل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الجرو البالغ من العمر 15 أسبوعا، والذي سُمي ديلن وهو يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ثم نشرت سيموندس في وقت لاحق صورا للكلب وهو في مقر إقامة جونسون.

وكان تاجر حيوانات أليفة سيتخلص من ديلن لأنه ولد بمشكلة في الفك، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

ولم يتضح بعد كيف سيكون شكل علاقة ديلن بالقط لاري الذي يعيش في داونينغ ستريت.

وأشادت جمعية خيرية للحيوانات في ويلز باقتناء بوريس جونسون وسيموندس للجرو ووصفته بأنه حلم يتحقق للكلب وللقضية، إذ سيؤدي إلى زيادة الاهتمام بإنقاذ الكلاب.






الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوردون براون: بوريس جونسون أكبر خطر يهدد المملكة المتحدة لأكثر من 300 سنة

لأول مرة منذ 173 عاما.. سابقة في داونينج ستريت بسبب صديقة جونسون

كلب في داونينج ستريت.. أول خطط بوريس جونسون وشريكته

جونسون أول رئيس وزراء لـ بريطانيا يعيش رفقة صديقته في المقر الرسمي منذ نصف قرن

الحكومة البريطانية: سنغادر الاتحاد الأوروبي "مهما كانت الظروف"

بوريس جونسون يؤكد أهمية الخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

تيتانيك كلاكيت تانى مرة..أطول رحلة بحرية في العالم.. 245 يوم بـ 90 ألف دولار..فيديو

وصلة غزل من جمهور نرمين ماهر بعد نشر صورة مثيرة لها.. شاهد

تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو

اليوم.. سامح شكري يوقع عددا من الاتفاقيات مع نظيره الغيني في القاهرة

موجز السوشيال ميديا.. ميلنر ينهي أزمة ساديو ماني ومحمد صلاح.. عمرو زكي: أنا زى الفل

تنتظرك السعادة مع الحبيب.. حظك اليوم الثلاثاء برج الثور وتوقعات الابراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان