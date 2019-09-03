ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخوان اليمن يفتون بسفك دماء الجنوبيين.. وبن بريك: يضرون بالإسلام

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
شعار الإخوان المسلمين
شعار الإخوان المسلمين
أحمد قاسم
على مدار اليومين الماضيين، انتشر جدل واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية العربية والمحلية في اليمن، بعد فتوى صدرت عما يسمى بـ"هيئة علماء اليمن" التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممثلًا بحزب الإصلاح، تدعو لقتل جميع أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي.

الهيئة التي يرأسها القيادي الإخواني الشهير وعضو التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، عبد المجيد الزنداني، أفتت بشن الحرب ضد أبناء الجنوب اليمني وطلبت بضرورة "القضاء عليهم" بدعوى"التمرد على الشرعية وأولي الأمر".

وأثارت الفتوى الإخوانية موجة غضب واسعة لدى أبناء الجنوب وعلى رأسهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، الذي قال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لو على الفتوى فالجنوبيون عندهم فتوى من علماء العالم السلفيين بالإتفاق بأن الإخونجية أضر على الإسلام والمسلمين من كل قوى الشر في العالم".

وأضاف: "تنظيم الإخوان هو أفسد وأفجر وأكذب وأخبث تنظيم يستغل الدين، وعلماؤه ومشايخه ومفكروه أكذب خلق الله أجمعين وهم أخطر الشخصيات على الإسلام".

وتعتبر تلك الفتوى تكرارًا لما تسميه وسائل الإعلام بـ"فتوى الديلمي" التي نسبت لوزير العدل اليمني السابق الذي كان يشغل المنصب خلال حرب 1994 الأهلية في اليمن عبد الوهاب الديلمي والتي اُعتبرت ذريعة للمجازر التي حدثت بحق المدنيين الجنوبيين خلال تلك الحرب.
إخوان اليمن يفتون بسفك دماء الجنوبيين.. وبن بريك: يضرون بالإسلام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم إرهابي يشعل اشتباكات بين حلفاء في عدن.. انفصاليون جنوبيون يتبادلون إطلاق النار مع الحرس الرئاسي في مقر الحكومة اليمنية.. والإمارات والسعودية تدعوان للتهدئة

هل ينشطر اليمن إلى دولتين مجددا.. دعوات انفصال الجنوب تعود إلى الصدارة.. هجوم حوثي يشعل اشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي.. والتوقيت يخدم ميليشيات إيران

عدن.. سقوط معسكر اللواء الرابع بحماية رئاسية على يد الانتقالي الجنوبي

السعودية تدعو أطراف الأزمة في عدن إلى اجتماع عاجل بالرياض

حربان أهليتان في اليمن.. التحالف العربي بقيادة السعودية يتدخل ضد الانفصاليين بعد سيطرتهم على عدن

عيدروس الزبيدي: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عدن

ترشيحاتنا

الطبيب النفسي لـ أصالة يكشف عن أسرارها.. والأخيرة ترد

سيد عبد الحفيظ: فايلر شاهد مباريات لـ الأهلي ويعرف اللاعبين.. فيديو

تنتظرك السعادة مع الحبيب.. حظك اليوم الثلاثاء برج الثور وتوقعات الابراج

البحوث الإسلامية يكشف عن أكثر أمرين يدخلان الناس الجنة

بـ 5 جنيه.. اقضى على الهالات السوداء فى أسبوع واحد

سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى .. ومرتضى منصور يهدده: أنصاري هيخطفوك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان