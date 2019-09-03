تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعلن السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠١٩ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة





ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة





ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة





رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات و أسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.