تصل إلى 41.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 3 - 9 - 2019 ..فيديو

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 - 9 - 2019، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى استقرار حالة الطقس الجيد عن الأيام السابقة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفًا ليلا، وسنستعرض فيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن الرئيسية.





درجات الحرارة اليوم





وأفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات





استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية، هبة ماهر، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كالتالي:





القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

الإسماعيلية 34 22

بورسعيد 31 26

مطروح 30 23

السويس 34 23

الغردقة 37 28

شرم الشيخ 37 29

بني سويف 36 25

أسيوط 37 24

الوادي الجديد 39 24