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مصرع 8 أشخاص و26 مفقودين في حريق سفينة قبالة سواحل كاليفورنيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا ولا يزال 26 آخرين في عداد المفقودين إثر اندلاع حريق على متن سفينة سياحية قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث انتشلت فرق الانقاذ 4 جثث وحددت موقع 4 آخرين في قاع المحيط على مقربة من السفينة".

وأضاف وفقا لقناة "سكاي نيوز"الفضائية اليوم الثلاثاء،"لدينا الآن فرق غطاسين يحاولون انتشال الجثث ولكن السفينة لا تزال غير مستقرّة ولست متأكدا من أننا سنتمكن من انتشال هذه الجثث أو أي جثث أخرى قد تكون داخل السفينة".

من جهتها، قالت الكابتن في خفر السواحل مونيكا روتشستر إن السفينة المنكوبة كانت تقلّ 39 شخصا هم 33 راكبا وطاقم من ستة أفراد.

يشار إلي أن جزءا من مقدمة السفينة فقط لا يزال ظاهرا على سطح المياه، ويبلغ طول السفينة 22 مترًا ومجهّزة لرحلات بحرية مخصصة للغطس، وغرقت فى الوقت الذى حاول رجال الإطفاء اخماد الحريق.

وترقد السفينة حاليا على عمق 20 مترا عن سطح البحر وعلى بعد عشرين مترا فقط من ساحل جزيرة سانتا كروز قبالة سانتا باربارا.

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