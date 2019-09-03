ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى الكويت: الزيارة الناجحة للرئيس السيسي عكست قوة العلاقات المصرية الكويتية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
أ ش أ
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، عكست مدى عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية على جميع المستويات.

وأعرب طارق القوني– في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم، الثلاثاء - عن الارتياح التام لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وجلسة المباحثات المثمرة التي عقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أجواء أخوية وطيدة، عكست خصوصية العلاقة بين الرئيس السيسي وقائد العمل الإنساني وتميزها، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس السيسي، حرص على تهنئة أخيه الشيخ صباح الأحمد، على تعافيه من العارض الصحي الذي كان قد ألم به مؤخرا.

وثمن سفير مصر لدى الكويت، نتائج لقاءات الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتي من شأنها توسيع آفاق التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأوضح طارق القوني أن مباحثات الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد، جرت في أجواء غاية في الإيجابية، مشيرا إلى أنه تم خلالها التشاور حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الفترة المقبلة، أخذا فى الاعتبار توجيه القيادتين لمسؤولي البلدين، بالمضي قدما في جميع مجالات التعاون وتعميقها.

وقال إن الجانبين حرصا أيضا على استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، وأعربا عن قلقهما تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة، واتفقا على تكثيف التنسيق بينهما خلال الأسابيع المقبلة، بهدف احتواء الآثار السلبية للنزاعات القائمة، والتوصل الى حلول سياسية تجاهها، خاصة في اليمن وسوريا، وليبيا، والأزمة الإيرانية في الخليج، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد، حرصا في مباحثاتهما كذلك، على التأكيد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وكذلك تقديم جميع أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس السيسي أعرب عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا، على احتضان الجالية المصرية، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به في وطنها الثاني الكويت، مشيدا في الوقت نفسه بمساهمات أبناء الجالية المقدرة في عملية البناء والتنمية في المجتمع الكويتي، وقوة تواصلهم وترابطهم مع قضايا الوطن الأم.

وشدد سفير مصر لدى الكويت، على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت في ذلك التوقيت، تعكس الخصوصية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها تأتي فى إطار ما شهدته العلاقات المشتركة في الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كويتي: السيسي والصباح دفعا العلاقات بين البلدين لآفاق أرحب

سفير مصر لدى الكويت: توقيع اتفاقيات تعاون خلال زيارة الرئيس السيسي

السيسي يزور الكويت للمرة الثالثة.. علاقة الدولتين بدأت من الأزهر.. ترسخت بمشاركة مصر فى تحريرها.. و جيش الكويت شارك في حرب 73.. وسفيرنا: توقيع اتفاقيات تعاون

السيسي في الكويت.. قمة جديدة بين الرئيس والشيخ صباح الأحمد.. وسياسي كويتي: الدولة الخليجية مهتمة بدعم القاهرة.. ودبلوماسي: الاستثمار حاضر بقوة على طاولة الزعيمين

الرئيس فى قصر بيان.. استقبال رسمي لـ السيسى وأعلام مصر تزين شوارع الكويت

صباح الأحمد يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الكويت.. شاهد

ترشيحاتنا

اعترفت بإقامة علاقة جنسية.. حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

سيد عبد الحفيظ: فايلر شاهد مباريات لـ الأهلي ويعرف اللاعبين.. فيديو

نهائي كأس مصر.. تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك وبيراميدز

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

«اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر» يتصدر نشرة صباح البلد ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات