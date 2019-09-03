عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

نشرت الفنانة بشرى، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.



وظهرت بشرى بفستان كت طويل كحلي منقوش بالورد الملون، وحذاء كحلي بكعب عال ممسكة بيدها مروحة بيضاء، والتقطت الصورة كأنها راقصة باليه.



واعتمدت تسريحة بسيطة بشعرها قصير وامسكت بيدها الأخرى بورتفيه باللون الكحلي.





