رشا مجدي: القيادة السياسية تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن مصر كل يوم يحدث بها تطور بشكل أو بآخر، مؤكدة أنه يتم تنفيذ مشروعات جديدة وطرق جديدة كل فترة لتقصير المسافات.



وأضافت "رشا مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التطوير لا يقتصر على المشروعات القومية والطرق فقط، ولكن القيادة السياسية والحكومة تعمل على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.



وأشارت رشا مجدى، إلى أن الدولة تعمل على القضاء على البيروقراطية والروتين، وذلك من خلال إنشاء مجمع خدمات متنقل للتيسير على المواطنين.



وأكدت الإعلامية رشا مجدي، أن مجمع الخدمات المتنقل عبارة عن أتوبيس يضم عددا من الموظفين يقدموا الخدمة لكافة المواطنين وخاصة كبار السن.