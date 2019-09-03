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إسرائيل تتصدى لصواريخ حزب الله عبر 3 جبهات.. تعرف عليها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
سمر صالح
أفاد مصدر أمني إسرائيلي لقناة "كان" العبرية اليوم، الثلاثاء، بأن إسرائيل تتحرك في 3 جبهات لمواجهة صواريخ حزب الله للتصدي لها.

وباتت إسرائيل تعتبر مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله أكبر تهديد لها، والذي يليه المشروع النووي الإيراني ثم منع التموضع الإيراني في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.

وأكد المصدر الأمني للقناة أن إسرائيل لا يمكنها أن تسلم بوضع تكون فيه محاطة بآلاف الصواريخ الدقيقة، ما يجعل أي منطقة في البلاد في مرمى هذه الصواريخ.

وقال رئيس الحكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل الحفاظ على أمنها بحرا وبرا وجوا وتستمر في العمل ضد تهديد الصواريخ الدقيقة.

وادعى المصدر الأمني تحقيق إسرائيل لأهدافها في المواجهة الأخيرة مع حزب الله قائلا إنه لم يكن هناك أي مبرر عسكري وسياسي لمواصلة الرد والانجرار إلى حرب لا يرغب فيها أي طرف.

واتهم المصدر الأمني الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي بمحاولة استمرار تصعيد الأوضاع في غزة، وزعم أنها تعمل بأوامر من طهران لتصعيد الأوضاع الأمنية.

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