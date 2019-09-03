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هند النعسانى عن الاتوبيس الذكى: شابو لكل مسئول يفكر خارج الصندوق..فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الحكومة حريصة على الارتقاء بالمواطن، وتقديم خدمة جيدة وتوفر حياة كريمة المصريين، مؤكدة أن السوشيال ميديا تفاجئ بفكرة الخدمات المتنقل من خلال الأتوبيس الذكى.

وأضافت هند النعساني، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فكرة الاتوبيس الذكى بدأت من خلال بروتوكول بين وزارة التخطيط والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائى ومحافظة المنوفية، بهدف تحسين الخدمات.

وأوضحت هند النعساني، أن الأتوبيس الذكى مميز ويوفر خدمات كثيرة ويوفر للموظفين الوصول للمناطق البعيدة والنائية ويتيح الخدمات للسيدات وكبار السن.

وأشادت هند النعساني ، بفكرة الاتوبيس الذكى، قائلة : " شابو لكل مسئول يفكر خارج الصندوق لخدمة الوطن". 

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