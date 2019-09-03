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منوعات

حملة وطنية لتشجيع غسل اليدين في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعمت حكومة كوريا الجنوبية حملة وطنية لغسل الأيدي ضد العدوى، باعتبار أن نظافة اليدين هي الطريقة الأكثر أهمية والأسهل لمنع انتقال العدوى الجرثومية.

وأطلقت المراكز الكورية لمكافحة ومنع الأمراض بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز)، حملة لتشجيع الناس على تأصيل عادة غسل اليدين في محاولة للحد من انتشار الجراثيم التي يحتمل أن تكون ضارة من خلال عرض أكثر من 9 الآف لافتة وملصق في محطات الحافلات في 32 مدينة على مستوى البلاد.

ونصحت الحملة المواطنين بأهمية غسل اليدين قبل الأكل أو إعداد الطعام وقبل تقديم الرعاية لكبار السن وبعد استخدام دورة المياه وبعد تغيير الحفاضات فضلا عن استخدام المواصلات العامة أو الكحة والعطس، مع ضرورة استخدام الصابون وليس الماء فقط.

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