12 وظيفة شاغرة في جامعة بنها فرع العبور.. تعرف على الشروط

أعلنت جامعة بنها، حاجتها إلى بعض التخصصات من العناصر البشرية بإدارة الجامعة وكلياتها والمدن الجامعية والمستشفيات لتسيير الأعمال بفرع الجامعة بالعبور.





وأفادت جامعة بنها، بأن الوظائف المطلوبة هى :





عدد (1) أخصائي شئون تعليم ودراسات عليا وعلاقات علمية وثقافية (على أن يكون لديه خبرة عالية في إستخدام الحاسي الآلي بشئون الطلاب بنظام البرامج بالساعات المعتمدة)



عدد (2) أخصائي خدمة اجتماعية (1 ذكور - 1 إناث)



عدد (1) أخصائي علاقات عامة



عدد (1) أخصائي شئون مالية - لديه دراية بالعمل بالمشتريات والمخازن



عدد (2) طبيب بشري



عدد (2) فني تمريض



عدد (1) مهندس أو فني وسائل تعليمية - لديه دراية بتشغيل وسائل العرض والإيضاح



عدد (1) كاتب شئون مالية وإدارية - للعمل محصل لآي مبالغ يتم توريدها بالفرع ويشترط إجادة الحاسب الآلي



عدد (1) بستاني

وأوضحت جامعة بنها أنه على من يرغب في النقل للعمل بفرع العبور، أن يتقدم بطلب باسم أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.