مصطفى بدرة: إلغاء الدولار الجمركي في صالح المستوردين والمصدرين ..فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحكومة أمس كان بهدف التنسيق الداخلي لبحث سبل تحفيز وتنشيط الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات المستثمرين.





وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح المًضاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن قرار إلغاء الدولار الجمركي ييسر كثيرًا على المستوردين والمصدرين الحسابات اليومية الخاصة بهم.





وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن السياسات النقدية الخاصة بتوفير العملة مع انخفاض سعر الفائدة يعمل على تنشيط حركة الاستثمارات.





وطالب الدكتور مصطفى بدرة، باستغلال الشهادات الدولية التي تمتلكها مصر في الاستثمار ومعدلات النمو والتحسن في الوضع الاقتصادي ككل، ولابد أن تكون الحكومة دافعة للاستثمار في ظل الزيارات الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الدول.