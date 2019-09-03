ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: إلغاء الدولار الجمركي في صالح المستوردين والمصدرين ..فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
دولار
دولار
ندى فتح الله
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحكومة أمس كان بهدف التنسيق الداخلي لبحث سبل تحفيز وتنشيط الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات المستثمرين.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح المًضاع عبر فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء، أن قرار إلغاء الدولار الجمركي ييسر كثيرًا على المستوردين والمصدرين الحسابات اليومية الخاصة بهم.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن السياسات النقدية الخاصة بتوفير العملة مع انخفاض سعر الفائدة يعمل على تنشيط حركة الاستثمارات.

وطالب الدكتور مصطفى بدرة، باستغلال الشهادات الدولية التي تمتلكها مصر في الاستثمار ومعدلات النمو والتحسن في الوضع الاقتصادي ككل، ولابد أن تكون الحكومة دافعة للاستثمار في ظل الزيارات الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الدول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بخفض سعر فائدة قروض الاستثمار

خطوة صائبة من البنك المركزي.. رجال أعمال: خفض أسعار الفائدة بمصر إيجابي ويحفز الاستثمارات.. القرار مدعوم بهبوط أكبر من المتوقع في معدلات التضخم.. وتفاؤل بالعودة لمستويات ما قبل 2011

سعر الدولار الجمركي بعد قرار وزارة المالية بتحريره

ماذا يعني قرار وزارة المالية بـ تحرير سعر الدولار الجمركي

تحرير سعر الدولار الجمركي.. المالية: تقدير الرسوم الجمركية على الواردات بأسعار صرف العملات المُعلنة من البنك المركزي من أول سبتمبر الحالي.. وخبراء يحذرون من تأثير القرار على الواردات والاحتياطي

الدولار الجمركي مستقر في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب وفاة فايزة كمال

هدية غير متوقعة من رجل أعمال سعودي شهير لـ بطل حريق جدة الأخير.. فيديو

قبل مواجهة براميدز.. هاشتاج وراك ومعاك يا زمالك يجتاح تويتر.. شاهد

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

حارس بيراميدز يتحدث عن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ومنافسة الشناوي.. فيديو

حدث ليلا .. المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن.. مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ .. الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات